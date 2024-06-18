У Байдена прокомментировали итоги Саммита мира в Швейцарии

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена считает успешным Саммит мира, который прошел в минувшие выходные в Швейцарии.﻿ Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Он назвал успешным саммит по установлению мира в Украине, который состоялся на выходных и который посетили вице-президент Камала Харрис, а также советник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, делегации более 100 стран и организаций собрались вместе, чтобы обсудить важность достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на ключевых принципах суверенитета и территориальной целостности, предусмотренного основными принципами ООН.

Кирби напомнил заявление президента Джо Байдена о том, что длительный мир в Украине должен быть обеспечен ее собственной способностью защищать себя сейчас, а также сдерживать агрессию в будущем.

Он также заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине военную помощь и поддерживать украинский народ, в частности предоставят новый пакет финансирования для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"США будут обеспечивать дополнительную гуманитарную помощь людям в Украине, пострадавшим от агрессии, а также тем, кто стал беженцем и был вынужден выехать за границу" , - сказал Кирби.

Саммит мира

Первый Глобальный саммит мира состоялся 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Делегации более 100 стран мира и глобальных организаций встретились и обсудили воплощение трех из десяти пунктов "Формулы мира" президента Владимира Зеленского.

В совместном коммюнике участники встречи обвинили Россию в масштабных разрушениях и призвали уважать территориальную целостность Украины.

На второй саммит инициативы, который состоится через несколько месяцев, планируют пригласить представителей РФ.