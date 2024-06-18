Десятки военных КНДР зашли на территорию Южной Кореи: раздавались выстрелы

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы после того, как десятки военных КНДР ненадолго перешли на территорию Южной Кореи.﻿ Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что около 20-30 северокорейских солдат, работающих в демилитаризованной зоне, во вторник снова ненадолго перешли на территорию Южной Кореи, а затем вернулись на свою сторону после предупредительных выстрелов со стороны Южной Кореи.

Это стало вторым нарушением границы со стороны Северной Кореи менее чем за две недели после аналогичного инцидента 9 июня.

Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, что заставило северокорейских солдат вернуться на свою сторону границы, после чего не наблюдалось никакой необычной активности.

Представитель Объединенного комитета заявил, что инцидент, похоже, был случайным.

Нарушение границы произошло на фоне того, что с апреля Северная Корея развернула сотни войск в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий, таких как установка мин, возведение стен и строительство дорог для военных операций.