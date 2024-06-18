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Курс валют НБУ на 18 июня

Курс валют НБУ на 18 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 18 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 июня, упал на до 40.6485 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.5366 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 51.4773 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на до 45.5547 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 9.9846 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.648500 --0.0005
EUR Евро 43.536600 +0.0584
GBP Фунт стерлингов 51.477300 --0.1754
CHF Швейцарский франк 45.554700 --0.0032
PLN Польский злотый 9.984600 +0.0375

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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