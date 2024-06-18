Курс валют НБУ на 18 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 18 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 июня, упал на до 40.6485 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 43.5366 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 51.4773 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на до 45.5547 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 9.9846 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.648 500 EUR Евро 43.536 600 GBP Фунт стерлингов 51.477 300 CHF Швейцарский франк 45.554 700 PLN Польский злотый 9.984 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.