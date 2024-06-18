Курс валют НБУ на 18 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 18 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 июня, упал на до 40.6485 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 43.5366 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 51.4773 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на до 45.5547 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 9.9846 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.648500
|EUR
|Евро
|43.536600
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.477300
|CHF
|Швейцарский франк
|45.554700
|PLN
|Польский злотый
|9.984600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.