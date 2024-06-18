ВМС: Россия вывела в Черное и Азовское моря 4 носителя "Калибров"

В Черном и Азовском морях сегодня утром, 18 июня, фиксируется нахождение четырех кораблей-носителей крылатых ракет типа "Калибр", которые РФ вывела на боевое дежурство, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные отметили, что общий залп данной корабельной группировки в акватории двух морей врага может составить 28 ракет "Калибр".

По данным ВМС ВСУ по состоянию на шесть утра фиксируется:

в Черном море - 1 корабль противника, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет,

в Азовском море - 6 кораблей оккупантов, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет,

в Средиземном море - 1 корабль РФ, также являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Кроме того, сообщается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 12 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , - рассказали в ВМС.

Напомним, ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью рассказал, что треть кораблей Черноморского флота РФ уже выведена из строя - уничтожены или повреждены. Он добавил, что некоторые из этих судов уничтожают уже после ремонта.

Также представитель ВМС в разговоре с изданием назвал причину, по которой Россия перевела часть кораблей в Азовское море.

Кроме того, Плетенчук объяснил и большую паузу в использовании оккупантами ракет "Калибр" - по его словам, она связана с быстрым перемещением военно-морской базы в Новороссийск. А сами ракеты и системы зарядки оставались во временно оккупированном Крыму.