ПВО ночью сбила все 10 беспилотников Shahed – Воздушные силы
В ночь на 18 июня российские войска атаковали Украину десятью беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила все "Шахеды", которые запустили оккупанты.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Россияне запустили беспилотники из района Приморск-Ахтарск(РФ).
"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "Шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.