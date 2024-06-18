ПВО ночью сбила все 10 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 18 июня российские войска атаковали Украину десятью беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона уничтожила все "Шахеды", которые запустили оккупанты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Россияне запустили беспилотники из района Приморск-Ахтарск(РФ).