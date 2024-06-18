Силы обороны ликвидировали 1230 российских оккупантов и 16 танков
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 528 620 оккупантов, 1230 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 18 июня составили:
- личного состава – около 528 620 (+1230) человек,
- танков – 7974 (+16) ед,
- боевых бронированных машин – 15307 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 13959 (+32) ед,
- РСЗО – 1104 (+0) ед,
- средства ПВО – 853 (+0) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11187 (+20),
- крылатые ракеты – 2297 (+1),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 19031 (+40) ед,
- специальная техника – 2344 (+7).