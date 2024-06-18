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Силы обороны ликвидировали 1230 российских оккупантов и 16 танков

Силы обороны ликвидировали 1230 российских оккупантов и 16 танков
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 528 620 оккупантов, 1230 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 18 июня составили:

  • личного состава – около 528 620 (+1230) человек,
  • танков – 7974 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин – 15307 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 13959 (+32) ед,
  • РСЗО – 1104 (+0) ед,
  • средства ПВО – 853 (+0) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11187 (+20),
  • крылатые ракеты – 2297 (+1),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19031 (+40) ед,
  • специальная техника – 2344 (+7).

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