ISW: Путин готовит преемников режима из числа своих родственников и детей чиновников

Российский диктатор Владимир Путин пытается подготовить вероятных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 17 июня диктатор уволил заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова. Взамен Путин заменил их на заместителей министра обороны Анну Цивилеву и Павла Фрадкова, а также первого заместителя министра обороны Леонида Горнина.

Анна Цивилева является двоюродной племянницей Путина, супругой недавно назначенного министра энергетики Сергея Цивилева и главой инициированного Кремлем фонда "Защитники Отечества". Она также ранее входила в состав Совета по вопросам опеки и попечительства в социальной сфере при правительстве России в 2019 году.

Павел Фрадков - сын бывшего премьер-министра России и директора Службы внешней разведки России (СВР) Михаила Фрадкова. Павел Фрадков занимал должность первого заместителя руководителя Администрации президента с 2021 года, заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) с 2012 по 2015 год, а также в Департаменте общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России с 2005 по 2012 год.

Леонид Горнин занимал должность первого заместителя министра финансов с мая 2018 года, заместителя министра финансов с 2012 по 2018 год, а также министра финансов и налоговой политики Новосибирской области с 2010 по 2011 год.

"Назначение Цивилевой, Фрадкова и Горнина поддерживают недавние усилия Путина представить своих родственников и детей других высокопоставленных чиновников общественности РФ. Кроме того, диктатор пытается назначить экономических советников в Минобороны для улучшения экономики в условиях военного времени" , - говорится в отчете.

В ISW напомнили, что Цивилева и Фрадков участвовали в Петербургском международном экономическом форуме вместе с дочерьми Путина и детьми других высокопоставленных чиновников 6 и 7 июня. Таким образом, Путин, вероятно, пытался представить своих детей и детей чиновников из своего ближайшего окружения общественности, чтобы создать условия для их занятия высоких и влиятельных должностей в российском правительстве.

Кроме того, в Институте изучения войны отметили, что Путин также все чаще назначает экономистов на руководящие должности в Минобороны России. В частности, 12 мая он заменил министра обороны Сергея Шойгу на экономиста по специальности, бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Также в конце мая Путин заменил бывшего заместителя министра обороны Юрия Садовенко на бывшего заместителя министра экономики и аудитора Счетной палаты Совета Федерации Олега Савельева.

"Эти назначения свидетельствуют о том, что Путин предпочитает назначать чиновников, которых он считает лояльными к режиму, и экономистов для улучшения оборонно-промышленной базы России. Диктатор также может пытаться подготовить возможных преемников своего режима из числа своих детей и родственников, а также детей других высокопоставленных чиновников" , - констатируют в Институте изучения войны.

Мирные инициативы Путина

Проведение в Швейцарии Глобального саммита мира ощутимо напугало Владимира Путина. Накануне встречи, диктатор выдвинул ряд собственных инициатив по прекращению войны в Украине.

Аналитики ISW убеждены, что диктатор не заинтересован в мирных переговорах, а его "мирные инициативы" и тяга к диалогу, призванные склонить Запад к уступкам, которые нарушат суверенитет Украины.

Визиты Путина в КНДР и Вьетнам

В ближайшее время Владимир Путин планирует посетить с официальным визитом Северную Корею. Этот визит призван усилить военное сотрудничество между странами и решить ресурсные и логистические проблемы армии РФ.

Соединенные Штаты Америки и Южная Корея обеспокоены таким развитием событий.

Кроме того, диктатор планирует посетить Вьетнам. В США резко отреагировали на такие планы главы Кремля.