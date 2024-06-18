В Госдепе США раскритиковали так называемый "мирный план" Путина по Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов раскритиковали так называемый "мирный план" лидера РФ Владимира Путина, отметив неготовность РФ к серьезным дискуссиям о мире в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом во время брифинга сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

Представитель внешнеполитического ведомства США назвал заявление хозяина Кремля "очередным максималистским заявлением", в котором тот призвал Украину отдать еще больше своей суверенной территории, чем та, что сейчас оккупирована Россией.

"Ни одна ответственная страна не может сказать, что это является разумной основой для мира. Это противоречит Уставу ООН. Это противоречит элементарной морали. Это противоречит элементарному здравому смыслу", – отметил Миллер.

Он отметил, что РФ не готова к любым серьезным, добросовестным разговорам.

"Действия России делают это особенно очевидным, поскольку она продолжает свои бомбардировки критической инфраструктуры Украины, угрожает кораблям в Черном море и принудительно переселяет десятки тысяч украинских детей", – указал Миллер.

В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.