НАТО: Запад должен заставить Китай заплатить за помощь РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для Китая должны быть последствия за поддержку России в войне против Украины. Об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне, его цитирует AFP, сообщает Европейская правда.

Генсек Альянса обвинил Китай в разжигании войны РФ против Украины на фоне заявлений США в том, что Пекин помогает восстанавливать Москве ее военно-промышленный комплекс.

"Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте, чтобы избежать санкций и сохранить торговлю" , – заявил Столтенберг.

Впрочем, отметил он, реальность такова, что Китай подпитывает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, и одновременно хочет поддерживать хорошие отношения с Западом.

"Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент – и если Китай не изменит курс – союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия" , – отметил генсек НАТО.

Столтенберг также указал, что чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее Москва поймет, что она не сможет переждать западные страны.

"Это может показаться парадоксом, но путь к миру – это больше оружия для Украины" , – резюмировал он.

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.