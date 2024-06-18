Во Львовской области избили работника ТЦК, его госпитализировали

17 июня в Яворове Львовской области напали на работника ТЦК, когда он сопровождал военнообязанного на прохождение ВВК. Его ударили тяжелым тупым предметом по голове, в результате чего был госпитализирован, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского областного ТЦК в Facebook.

В ведомстве рассказали, что солдат Юрий в конце марта 2022 года получил травмы во время выполнения обязанностей на линии фронта в Николаевской области. У него осколочные ранения, ожоги лица и частичная потеря слуха. Из-за этого военного перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова.

"17 июня 2024 года он, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако на одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, военный получил закрытую черепно-мозговую травму, сейчас он в больнице.

"Закрытая черепно-мозговая травма — такое врачебное заключение написали в документе, выданном солдату Юрию сегодня. Эту травму он получил при исполнении своих служебных обязанностей в городе Яворов. В марте 2022 года его пытались убить россияне. В июне 2024 года он пострадал уже от своих, украинцев, земляков" , — отметили в ТЦК.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из-за многочисленных скандалов рассматривает возможность передачи функций ТЦК в гражданские органы.