В Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы

В Украину с официальным визитом 18 июня прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк.

Кондратюк встретила Чмилите-Нильсен на киевском вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений", – отметила Кондратюк на своей Facebook-странице.

"Рада вернуться в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Сейма Литвы победе Украины и ее пути к европейской и евроатлантической интеграции", – написала литовский спикер в соцсети Х (Twitter).

Напомним, в конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.

В том же месяце стало известно, что Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.