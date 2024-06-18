Венгрия легализует украинцев, которые не могут восстановить паспорт во время военного положения

Правительство в Будапеште издало указ, по которым граждане Украины смогут получить вид на жительство даже с просроченным паспортом, пока в Венгрии продолжается чрезвычайное положение и в течение полугода после его завершения, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит указ венгерского правительства.

Венгерское правительство 14 июня издало указ об урегулировании действительности загранпаспортов граждан Украины. Он определяет, что удостоверение личности за рубежом считается действительным во время введенного в Венгрии чрезвычайного положения.

Таким образом при оформлении вида на жительство загранпаспорт гражданина Украины, который потерял действительность, считается действующим и вид на жительство может быть выдан – в том числе в течение шести месяцев после прекращения чрезвычайного положения в Венгрии.

Эта норма не распространяется на процедуры получения гражданства Венгрии.

Впервые чрезвычайное положение в Венгрии объявили 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, оно с незначительными изменениями действовало до июня 2022 года.

Но в мае 2022-го венгерское правительство инициировало объявление режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине и с тех пор его регулярно продлевали. Последний раз - в апреле этого года.