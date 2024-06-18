Генштаб: На фронте с начала суток 33 столкновения, больше всего – на Северском направлении

За прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Уже с начала суток 18 июня зафиксировано 33 столкновения, больше атак оккупантов на Северском направлении.

Об этом говорится в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 10:00 18 июня.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, 49 авиационных ударов (в том числе сбросил 65 УАБ), совершил более 3000 обстрелов, 71 из них – из реактивных систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 13 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники противника.

С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 33 боевых столкновения. Российский агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб, задействовал 20 дронов-камикадзе, совершил около 600 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сейчас продолжаются две атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация контролируется. За вчерашние сутки на Харьковском направлении захватчики потеряли 168 человек живой силы, из них 55 – безвозвратно. Уничтожен один российский танк, одна боевая бронированная машина и два автомобиля. Поврежден еще один танк, артиллерийская система и автомобиль. Поражены 16 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

На Купянском направлении с начала суток происходят четыре боевых столкновения, в том числе вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Лиманском направлении две атаки противника вблизи населенных пунктов Макеевка и Терны были безуспешными. Еще два боя продолжаются в районе Грековки.

На Северском направлении с начала суток наиболее горячо – здесь уже произошло девять боеприкосновений. В частности, успешно отражены восемь попыток оккупантов продвинуться вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. В районе населенного пункта Выемка боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник не прекращает попыток продвинуться в микрорайон Новый город Часов Яр, где в настоящее время происходит бой.

Напряженная ситуация на Покровском направлении, где российский агрессор пытается вклиниться в нашу оборону Новоалександровки, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Из семи боевых столкновений в этот день четыре отбиты украинскими защитниками, три – еще продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины. По уточненной информации, на Покровском направлении вчера враг потерял 318 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены боевая бронированная машина, четыре пушки и четыре авто противника.

На Времивском направлении наши защитники дали отпор одному штурмовому действию россиян – вблизи населенного пункта Новодаровка. Бой у Урожайного продолжается. На Ореховском направлении неудачей завершилась атака российских захватчиков в районе Новоданиловки.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела