Украинцам будут отключать свет минимум две следующие зимы - эксперт

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света, сообщает Киев24.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Состояние энергетической системы Украины сейчас - 3 из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко" , - замечает он.

Харченко пояснил, что без помощи ЗАЭС, две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.