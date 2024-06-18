Украинцам будут отключать свет минимум две следующие зимы - эксперт
Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света, сообщает Киев24.
Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.
"Состояние энергетической системы Украины сейчас - 3 из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы 2-3 блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не понадобились бы. Или понадобились бы очень редко", - замечает он.
Харченко пояснил, что без помощи ЗАЭС, две зимы у украинцев гарантированно будут действовать ограничения.
"Если этого не произошло, то для восстановления мощностей нам нужно где-то 2 года. То есть две зимы у нас ограничения будут практически гарантированно. На вторую зиму 2025-2026 они будут минимизированы, но, вполне вероятно, что будут.", - добавил эксперт.