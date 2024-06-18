На саммите НАТО не определят дату вступления Украины – Столтенберг

Во время саммита НАТО в Вашингтоне не будет "никаких дат" по членству Украины в Альянсе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Голос Америки.

"Я ожидаю, что мы придем к согласию относительно формулировки, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, и о том, что Украина станет членом Альянса" , - пояснил Столтенберг.

По его словам, этот вопрос должен быть "согласован среди союзников".

На уточняющий вопрос от журналистки, являются ли боевые действия препятствием для вступления Украины в альянс, генсек НАТО ответил, что "союзники не имеют определения конкретных препятствий".

"Также потому, что у нас есть определенная дилемма. Трудно пригласить Украину, пока идет война. С другой стороны, также трудно сказать, что мы не можем этого сделать, пока существует конфликт с Россией, потому что тогда Россия получит стимул продолжать конфликт" , – заявил он.

Выступая в понедельник, 17 июня, в Вашингтоне глава Североатлантического альянса отметил, что союзники по НАТО активно работают над тем, чтобы Украина отвечала стандартам Альянса, а поставки западного оружия переводят украинскую армию в "оперативную совместимость" с войсками НАТО.

"Мы будем сближать Украину с альянсом, помогая ей соответствовать всем стандартам НАТО, быть все более оперативно совместимыми с НАТО, отменив требования к Плану действий по членству, а также углубив политическое сотрудничество в Совете НАТО-Украина. И тогда мы примем решение, когда придет время" , - рассказал Столтенберг.

По его словам, если Украину подготовить сейчас, она очень быстро может обрести членство в НАТО, когда будет согласие всех стран-членов.

"Мы помогаем привести Украину в такую позицию, чтобы они смогли стать членами альянса сразу, как только будут необходимы политические условия, когда будет консенсус между союзниками, – тогда для нас не останется препятствий, чтобы просто пригласить их, и они смогут стать членом НАТО очень быстро" , – объяснил Столтенберг.

Генсек НАТО также объяснил свое ожидание перед саммитом НАТО, который запланирован на следующий месяц в Вашингтоне. Столтенберг надеется, что Альянс примет координацию оборонной помощи Украине. Лидерство в так называемом "формате Рамштайн" осуществляют Соединенные Штаты.