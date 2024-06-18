Rheinmetall передаст Украине танк, способный сбивать ракеты и дроны

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall передаст Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger -Frankenstein, способный сбивать вражеские ракеты и беспилотники, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Новый танк противовоздушной обороны Frankenstein, предназначенный для сбивания российских беспилотников и ракет, будет поставлен в Украину ведущей немецкой оружейной компанией.

Rheinmetall объявила, что установит свою самую современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1, создав новую машину для усиления обороноспособности Украины".

Руководитель отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард рассказал, что есть много боевых танков Leopard 1, на шасси которых они могут установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм.

Rheinmetall только недавно разработала Skyranger с датчиками с 360-градусным обзором поля боя, способными бороться с беспилотниками.

Бернхард заявил об этом во время недавнего открытия сверхсекретного цеха Rheinmetall на западе Украины, где компания ремонтирует немецкие танки, которые были повреждены на фронте.

Ремонтируя машины в Украине, компания надеется сократить время, необходимое для возвращения танков в строй.

Сначала на заводе будут ремонтировать только бронемашины Marder и старую версию танка Leopard. Но компания заявила, что хочет ремонтировать и более современные танки "Leopard-2" внутри Украины.