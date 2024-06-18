ЕС поможет возвращать украинских детей, незаконно вывезенных в РФ – Боррель

Евросоюз стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Европейская правда.

По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.

"Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление" , – написал Боррель в соцсети Х (Twitter).

Первое заседание новосозданной Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которой сопредседателями являются Украина и Канада, состоялось 2 февраля в Киеве.

Международная коалиция работает над возвращением домой украинских детей, принудительно вывезенных с оккупированных территорий в другие оккупированные регионы или в Россию.