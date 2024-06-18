Турция помогла РФ предотвратить еще один теракт после "Крокуса" - СМИ

Террористическая организация ИГИЛ планировала второе нападение в торговом центре после первого нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве. Турецкая разведка предотвратила это, сообщив Москву о подготовке теракта. Об этом пишет турецкое издание Hürriyet, сообщает Укринформ.

"Террористическая организация планировала второе нападение после первого нападения на концертный зал. Его собирались совершить в людном торговом центре. Турецкая разведка предотвратила эту вторую большую атаку, связавшись с Москвой" , - сообщает издание.

Указывается, что в отношении нападения на "Крокус Сити Холл" было установлено, что двое нападавших-таджиков, совершивших теракт в Москве, проживали там длительное время и на короткое время выезжали в Турцию с целью продления срока проживания. Они также причастны к нападению на церковь Святой Марии в Стамбуле.