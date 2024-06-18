В NovaPay теперь можно получить деньги за аренду паев

NovaPay начал сотрудничество с аграрными компаниями. Теперь владельцы земельных угодий, которые сдают свои паи в аренду этим компаниям, могут получить выплаты с помощью NovaPay, сообщает Экономическая правда.

Как говорится в сообщении, каждый арендодатель самостоятельно выбирает, каким способом получить средства: через зачисление на карту NovaPay, на карту другого банка или наличными в одном из 3500 отделений Новой почты.