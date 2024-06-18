Бои на Харьковском направлении: в ОП объяснили стратегический провал РФ
В середине июня можно с уверенностью сказать, что российская "операция" на Харьковском направлении стала для оккупантов одной из самых роковых за время войны. В этом стали решающими два фактора, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в Telegram.
Как напомнил советник Офиса президента, 10 мая 2024 года, сразу после «дня победы», традиционно помпезно отмечаемого в Москве, российская армия начала наступление на Харьков, что в конечном итоге обернулось для противника роковыми последствиями.
"Из-за огромных потерь противник вынужден опрокидывать резервы по другим направлениям, но даже с ними не может захватить небольшой городок Волчанск, стоящий всего в 5 километрах от украинско-российской границы. Эта кампания уже окончательно доказала фейковость многих традиционных мифов о "мощи России", - отметил Подоляк.
Что укрепило оборону ВСУ?
По словам советника главы ОП, на ход сопротивления российскому наступлению на Харьковском направлении повлияли два решающих фактора.
- своевременное поступление военной помощи, прежде всего артиллерийских снарядов;
- разрешение наносить удары западным дальнобойным оружием по военным объектам на территории РФ.
"По местам непосредственной концентрации в лагерях и на складах. Потому что Россия «умеет» воевать, только когда для нее не существует запретов и конвенций, а жертву должны строго ограничивать в форматах ответа. Теперь российские подразделения разбиваются не только на передовой, но и в тылу", - заметил Подоляк.
Подводя итоги, Подоляк отметил, что "если бы снаряды и развязанные руки Украины имела с 2022 года, сегодня линия фронта проходила бы гораздо ближе лично для авторов войны с РФ".
"Печальные уроки "деэскалации", несомненно, будут изучены военными и политиками по всему миру. А толерантность агрессора останется в прошлом", - подытожил советник главы ОП.
Бои на Харьковском направлении
Напомним, что российские оккупанты предприняли попытку повторно оккупировать Харьковскую область в начале мая, впрочем, тогда военные и эксперты в один голос замечали, что мощностей страны-агрессора недостаточно для достижения поставленных целей.
Следует отметить, что вчера, 17 апреля, стало известно об активизации врага на Харьковском направлении.