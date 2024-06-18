Зеленский поблагодарил Варфоломея за присоединение к коммюнике Саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Вселенский патриархат Варфоломея, который присоединился к коммюнике Саммита мира и напомнил, что документ остается открытым для подписания, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Зеленский в X.
"Я благодарен Вселенскому патриархату за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира...
Украина и все украинцы благодарны его всесвятейшеству Варфоломею I за его молитвы и постоянное внимание к нашей стране и народу".
Зеленский напомнил, что документ остается открытым для подписания.
Он выразил уверенность в том, что к нему присоединится еще больше стран и международных организаций:
"Мы продолжаем работать над тем, чтобы сплотить мир вокруг цели справедливого мира для Украины, который основывается на Уставе ООН и международном праве".
Что предшествовало: Ранее свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда таким образом количество стран, присоединившихся к документу, уменьшилось с 80 до 77.
Участники Глобального саммита мира, прошедшего 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.
Первоначально сообщалось, что итоговую декларацию Глобального саммита мира подписали 80 государств и четыре организации.