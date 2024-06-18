Венгрия уже не против назначения Рютте генсеком НАТО – СМИ

Венгрия прекратила выступать против кандидатуры премьера Нидерландов Марка Рютте на должность следующего генерального секретаря НАТО. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают нидерландские медиа – NOS и RTL, сообщает Европейская правда.

По информации СМИ, премьер Венгрии Виктор Орбан не повторил свое требование извинений от Рютте за его критику венгерского правительства.

Извинения были одним из двух условий, выдвинутых Будапештом для утверждения Рютте преемником Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

Другое – гарантия того, чтобы у Венгрии было право отказаться от планов НАТО по помощи Украине, – было выполнено на прошлой неделе Столтенбергом.

Ведущие государства НАТО во главе с Соединенными Штатами настаивают на том, чтобы до саммита в Вашингтоне в следующем месяце достичь договоренности о новом генсеке Альянса.

НАТО принимает решение консенсусом, поэтому любому кандидату на пост главы Альянса нужна поддержка всех 32 стран-членов.

На должность генсека НАТО также претендовал президент Румынии Клаус Йоханнис. С момента объявления своей кандидатуры в марте Йоханнису удалось заручиться поддержкой только одной страны – Венгрии.