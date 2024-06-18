Отношение поляков к украинским беженцам ухудшилось – исследование

В Польше растет количество людей, негативно относящихся к беженцам из Украины. Об этом пишет издание Rzeczpospolitа, опираясь на последнее исследование "Общественное восприятие беженцев из Украины, мигрантов и действий польского и украинского государства", проведенное под руководством доктора Роберта Станишевского из Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве, сообщает Радио Свобода.

Исследование показало, что уменьшение приверженности украинцам распространилось на все сферы жизни, даже на предоставление убежища в Польше. Также благосклонность поляков снизилась и к мигрантам.

По мнению исследователя, число тех, кто негативно относится к украинским военным беженцам, растет из-за, как отметили респонденты, "претензионной позиции", в частности, речь идет о желании украинцев иметь такие же права, что и поляки, в сфере социальных выплат и т.д.

"Что нас действительно удивило в этом опросе, это значительное падение по всем вопросам, кроме школьного обучения для украинских детей, которое остается стабильно высоким. Возможность ходить в школу поддерживают 82% респондентов" , - сказал Роберт Станишевский изданию.

В то же время на вопрос "По какой основной учебной программе должны учиться дети беженцев из Украины, которых принимают в польские школы?" половина респондентов ответила, что за польским, а 40% высказались за новую программу, которая будет согласована между Польшей и Украиной.

Согласно новому исследованию также уменьшилась группа людей, которые убеждены в необходимости помощи Украине.

Только 31% опрошенных Станишевским считают, что Польша должна обязательно помочь Украине (в январе 2023 года считали 62% поляков). Что "скорее должно помогать", считает 43% респондентов. Против пособия выступает 19%.

72% опрошенных считают, что, несмотря на украинскую войну с Россией, Польша должна в первую очередь заботиться о собственных интересах, прежде всего, это касается экспорта продовольствия. Противоположное мнение высказали 15% респондентов.

Сейчас только 17% поляков согласны принять беженцев из Украины с возможностью поселения (более года назад так считали 37%). 61% хотят, чтобы они вернулись в свою страну после войны, пишет Rzeczpospolitа.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода