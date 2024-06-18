В Москве суд заочно приговорил нардепа Гончаренко к 10 годам

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко к десяти годам лишения свободы, сообщает Медиазона.

Согласно приговору, первые три года он должен провести в тюрьме, остальные семь лет — в колонии общего режима. Кроме того, депутату запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Гончаренко признали виновным в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК), оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и разжигании ненависти с угрозой насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК). Что именно стало причиной для уголовного преследования украинского депутата, неизвестно.

Алексей Гончаренко — депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская Солидарность". До Евромайдана он был членом пророссийской Партии регионов. 1 марта 2015 года Гончаренко приезжал в Москву для участия в шествии памяти Бориса Немцова. Там его задержали, однако позже отпустили.