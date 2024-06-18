В приложение "Резерв+" добавили функцию исправления данных – Минобороны

В мобильном приложении "Резерв+" появилась функция дистанционного исправления данных. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона, сообщает Армия Информ.

По ее словам, первый случай — это когда гражданин Украины военнослужащий, но до сих пор состоит на учете.

"Военнослужащие, которые видят, что они до сих пор на учете, то есть они занесены как военнообязанные, подают электронный запрос, уточняют, что они уже являются военнослужащими и этот статус ТЦК и СП исправляет через запрос в соответствующей воинской части о факте принятия человеком обязанности по военной службе. Поэтому, чтобы не делать дополнительные визиты военнослужащим, которым неудобно это делать, потому что они на фронте, мы сделали эту возможность онлайн" , - отметила она.

Второй случай, как акцентирует Екатерина Черногоренко, для тех военнослужащих, кто получил в приложении "Резерв+" уведомление "Данные не найдены".