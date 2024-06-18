Дополнительные 1,5 млрд долларов США направят на энергетику и гуманитарные нужды

Дополнительная помощь от США – 1,5 млрд долларов, будет направлена через USAID и Государственный департамент на ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь для беженцев и поддержку сектора гражданской безопасности. Об этом заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает Укринформ.

"Учредительный Саммит мира, кроме политических и дипломатических результатов, о которых я уже писал, принес еще несколько приятных новостей. Вице-президент США Камала Харрис, возглавлявшая делегацию своей страны на саммите, объявила о предоставлении Украине 1,5 млрд долларов, которые будут направлены через USAID и Государственный департамент" , – говорится в сообщении.

Гетманцев отметил, что основные средства пакета будут распределены следующим образом: 500 млн долларов (вдобавок к ранее анонсированным 324 млн долларов) пойдут на ремонт и восстановление энергетической инфраструктуры, 379 млн долларов будут направлены на гуманитарную помощь для беженцев, ВПЛ и пострадавших общин.

Еще 300 млн долларов будут направлены на поддержку сектора гражданской безопасности: закупка и поставка оборудования для пограничной службы и правоохранительных органов.