Работники ГБР задержали сына начальника одного из отделений Винницкого ТЦК, который обещал за 20 тысяч долларов оформить местному жителю пакет документов для выезда за границу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГБР.

Сообщается, что мужчина обещал, что его отец за 20 тысяч долларов подготовит документы, которые позволят избежать мобилизации и выехать из Украины. Злоумышленник предлагал подобную "услугу" и другим лицам.

Правоохранители задержали сына чиновника 14 июня во время получения 15 тысяч долларов. Как отмечают в ГБР, ранее он уже успел получить от "клиента" 5 тысяч долларов.

В частности, во время обысков у него обнаружили и изъяли пустые повестки, более десятка копий паспортов мужчин призывного возраста и наличные в разной валюте. Также обыски провели проведены обыски по месту жительства у его отца.

Сейчас сыну чиновника сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 1 млн грн.