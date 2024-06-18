В Шевченковском районе Киева неизвестный выстрелил в мужчину: нападавшего ищут

В Киеве в Шевченковском районе неизвестный подошел к авто и выстрелил в мужчину, который находился в машине. Сейчас правоохранители принимают меры, чтобы задержать нападавшего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила полиция Киева.

"В столичную полицию на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила".

На месте происшествия работают все службы.

Решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.