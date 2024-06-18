Китай отреагировал на обвинения Столтенберга в разжигании войны в Украине

Китай во вторник призвал НАТО "прекратить перекладывать вину" за войну в Украине после того, как генсек Альянса Йенс Столтенберг обвинил Пекин в разжигании войны из-за поддержки России. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на очередном брифинге, его слова приводит агентство AFP, сообщает Европейская правда.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

Во вторник Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольными клеветой и нападками на Китай".

"Мы советуем (НАТО) прекратить перекладывать вину и сеять раздор, не подливать масла в огонь и не разжигать конфронтацию, а сделать что-то практичное для политического урегулирования кризиса" , - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Стратегическое партнерство между Китаем и Россией укрепилось после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но Пекин отвергает обвинения Запада в том, что он помогает Москве.

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, материально поддерживающих военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.