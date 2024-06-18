В Минобороны ответили, когда будут загружены данные о бронировании в Резерв+

Данные о бронировании военнообязанных появятся в приложении Резерв+ до конца этой недели, 22 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает ее Facebook.

По ее словам, пока данные не были внесены операторами ТЦК.

"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в Резерв+", - отметила она.

Резерв+

В связи с недавними изменениями в закон о мобилизации все военнообязанные должны обновить свои данные в течение 60 дней. Это можно сделать несколькими способами. В частности, это можно сделать через электронный кабинет военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кроме того, с сегодняшнего дня "Резерв+" имеет QR-код, что избавляет от необходимости носить с собой бумажный военный билет.