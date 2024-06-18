Генштаб: Больше всего боев с начала суток – на Покровском и Северском направлениях

Количество боевых столкновений по всей линии фронта достигло 56. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Северском направлениях, где в общей сложности произошли и продолжаются половина всех штурмовых действий этого времени.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 18 июня.

От артиллерийских ударов с территории российской федерации и дальше страдают приграничные районы Сумской области. Сегодня от террористических артударов пострадали село Ободы – обстрел из направления Нового Пути (РФ) и село Могрица – из направления Горналь (РФ).

Также агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Так, уже семь российских УАБ наносили разрушения в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Старица.

Число боевых столкновений на Харьковском направлении возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг совершал в общей сложности шесть штурмовых действий. Российские атаки вблизи Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового отражены нашими защитниками. Продолжается бой у Синьковки. На Лиманском направлении захватчики сегодня начинали пять штурмовых действий. В настоящее время боеприкосновения продолжаются в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка и Терны.

На Северском направлении количество боев вблизи Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки возросло до 13. Враг получил достойный отпор, ситуация под контролем Сил обороны. Также противник проявляет активность на Краматорском направлении, где начинал безуспешные штурмы в районах Григоровки и микрорайона Новый. На локации Ивановского сражение продолжается. В общей сложности на направлении учтено пять боевых столкновений.

Больше всего боев с начала суток происходило на Покровском направлении, где российские оккупанты 15 раз пытались улучшить свое положение. В настоящее время продолжаются шесть боев в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского. Отражены штурмы у Калинового и Новоселовки Первой. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Кураховском направлении идет отражение двух атак захватчиков в районе Красногоровки. На Времивском направлении наши воины дают отпор очередной штурмовой попытке врага в районе Урожайного.

На Ореховском направлении, кроме безуспешной наземной атаки возле Новоданиловки, противник нанес удары тремя УАБ по району Воздвижовки.

По остальным направлениям обстановка без существенных изменений.