Кулеба о возвращении украинцев из-за границы: Нужны правильные инструменты

В вопросе поощрения украинцев возвращаться из-за границы нельзя дожимать, а нужно находить правильные инструменты и взаимодействие. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

"Нужно найти правильные слова, правильные инструменты и правильное взаимодействие. Здесь (в вопросе возвращения украинцев – ред.) нельзя дожимать" , - отметил Кулеба.

По его словам, общение с правительствами стран, в которых сейчас больше всего украинцев, свидетельствует, что, с одной стороны, они довольны тем, что наши граждане у них живут, работают и адаптируются в их обществах, а с другой, они хотят нам помочь вернуть их.

"Они (правительства стран пребывания украинцев – ред.) сами находятся в очень узком пространстве для маневра, потому что ты не можешь делать это принудительно. И так же и для нас" , - отметил глава МИД.

Он отметил, что среди общего количества украинцев за границей есть люди, которые некуда возвращаться, или не могут это сделать из-за болезней, необходимости ухода за близкими и другие подобные острые гуманитарные вопросы.