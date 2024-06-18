Стрельба в Киеве: СМИ сообщают, что ранили казахского журналиста

Стало известно, в кого стреляли сегодня в Шевченковском районе Киева. Речь идет о казахском журналисте-оппозиционере Айдосе Садыкове, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Первыми о случившемся сообщили в пресс-службе Нацпола Украины. Там рассказали, что в столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы (Шевченковский район) слышны выстрелы. После чего на указанный адрес выехали оперативники.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице автомобилю, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся. Женщина ранений не получила.

Как удалось впоследствии выяснить, постерпевшим является казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков.

О том, что раненым является именно Садыков также сообщает﻿ hromadske со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сейчас на месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, стрелка ищут.

Кто такой Айдос Садыков

Айдос Садыков родился в поселке Карабутак Актюбинской области в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Окончил исторический факультет Актюбинского пединститута.

На Родине Садыков подвергся уголовному преследованию. В 2010 году его приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в "хулиганстве", был освобожден в 2012-м. Тогда уголовное дело он и его сторонники назвали сфабрикованным. Садыков занимался активной общественной деятельностью, организовывал акции протеста. Он был главой Актюбинского областного филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) "Азат", после выхода из партии пытался создать оппозиционное общественное движение "Гастат" и независимый профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании "СНПС-Актобемунайгаз".

Вместе с женой ведет свой YouTube-канал "БАСЕ", где, в частности, подвергает критике власти Казахстана и олигархов. Садыков также известен поддержкой протестов в Казахстане в январе 2022 года, когда для их подавления вводили войска ОДКБ. В октябре 2023 года его объявили в розыск в Казахстане за так называемое "разжигание розни".

Последнее видео на его канале опубликовано сегодня под названием "Президент Казахстана стал марионеткой российских агентов влияния".