В Раду вызвали генпрокурора из-за расследования касательно имущества его заместителя

Верховная Рада вызвала в парламент генерального прокурора Андрея Костина для объяснений относительно имущественного положения его заместителя Дмитрия Вербицкого, о чем шла речь в расследовании журналистов "Схем". Со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка, сообщает Украинская правда.

"Как и обещал - мое предложение прошло голосование. Ждем объяснения Генпрокурора, как так его сотрудники приобретают успешно имущество, присматривая за экономикой!" , - заявил нардеп.

По его словам, "за" вызов генпрокурора проголосовали 216 народных избранников. Костина вызывают на 19 июня на 12 часов.

Напомним, в мае журналисты "Схем" выяснили, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве, который его племянник купил по доверенности от одесского бизнесмена за 2 миллиона гривен - что в 6 раз меньше за его рыночную цену.

В июне журналисты проекта "Схем" выяснили, что девушка заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала владелицей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.