СМИ: В РФ мужчина выстрелил в друга, чтобы попасть на войну в Украину

В Томской области России местный житель выстрелил в знакомого, чтобы попасть на войну в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ТВ2.

Издание пишет, что мужчина по имени Алексей Орлов выпивал второго января со своим знакомым, пришедшим к нему, чтобы разрешить давний конфликт. Однако друзья не смогли договориться, но продолжили выпивать вместе. Во время застолья Орлов рассказывал, что хочет отправиться воевать в Украину. Он дважды ходил в военкомат и пытался записаться добровольцем, но его не брали из-за отсутствия местной прописки.

Друг смеялся над Орловом и стал ему угрожать. Тогда Орлов решил выстрелить в него из охотничьего ружья. За это бы его осудили, уже из колонии он смог бы заключить контракт с Минобороны.

Знакомый Орлова испугался, что его действительно убьют и смог отмахнуться от направленного в голову ружья. Орлов попал другу в левое бедро, в суде он полностью признался в содеянном. По его словам, будь он трезвым, то целился бы точнее. По словам собутыльника, после выстрела Орлов бросил ружье на лежанку со словами: "по-другому никак, ты мой билет на СВО".

Верхнекетский суд приговорил Алексея Орлова к двум годам условно, учитывая как смягчающие обстоятельства, что собутыльник смеялся над его желанием пойти воевать в Украину на стороне России.