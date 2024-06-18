Нардепы разрешили общинам финансировать подразделения Сил обороны

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9559д, который позволяет местным органам самоуправления финансировать подразделения Сил обороны на время действия военного положения. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 303 народных избранника.

По словам народного депутата Романа Лозинского, отныне местные советы смогут легально закупать дроны, аптечки, пикапы, запчасти к автомобилям, и все то, что можно приобрести по запросу от воинских частей.