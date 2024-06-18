Ранение казахского журналиста: прокуратура расследует покушение на убийство

Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста, гражданина Казахстана.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Имя журналиста не сообщают, но судя по материалам дела, речь идет об Айдосе Садыкове, о ранении которого писали медиа накануне.

"По предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находился потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужа, после чего скрылся" , – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что покушение произошло в Шевченковском районе столицы недалеко от дома, где живут супруги.

"Пострадавший вместе с женой, тоже журналисткой, живут в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии" , - отметили в ОГП.

В прокуратуре добавили, что правоохранители принимают меры по установлению личности нападающего.