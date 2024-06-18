Россия направила около 40 военных кораблей в Тихий океан

Военно-морской флот Российской Федерации начал крупные учения в Тихом океане. Это происходит накануне визита диктатора Владимира Путина в КНДР. Со ссылкой на Bild, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Отмечается, что в маневрах Военно-морского флота РФ принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Также РФ направит в тот район около 20 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

Россия сообщает, что учения якобы призваны отработать борьбу с подводными лодками и защиту от воздушных атак.