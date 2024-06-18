Оккупанты возобновили работу поврежденной ВСУ паромной переправы в Крыму

Во временно оккупированном Крыму российские захватчики возобновили работу паромной переправы, пораженной Силами обороны, сообщает Укринформ.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на брифинге в Медиацентре Украина.

"Да, я могу констатировать, что она сейчас работает. Эта паромная переправа активно используется врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму" , - сказал Плетенчук.

Как сообщалось, Силы обороны Украины успешно поразили Керченскую паромную переправу российских оккупантов во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 мая.