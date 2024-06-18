В NYT проанализировали, какие вороружения нужны России от Северной Кореи

Владимир Путин отправился в Северную Корею с двухдневным визитом (18-19 июня), чтобы встретиться с одним из главных поставщиков оружия для войны против Украины. Поскольку война затянулась, Россия остро нуждается в обычных вооружениях, в том числе артиллерийских снарядах, которые может предоставить Северная Корея. Об этом пишет Лара Джейкс, иностранный корреспондент The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Соединенные Штаты впервые обвинили Северную Корею в продаже артиллерии России еще в сентябре 2022 года, семь месяцев спустя после начала войны. Тогда Северная Корея отрицала эти обвинения.

Затем, в августе прошлого года, Белый дом предупредил, что Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын ведут переговоры о поставках оружия, а в сентябре Ким посетил Путина на востоке России. Спустя всего несколько недель американские чиновники заявили, что Северная Корея отправила в Россию более тысячи контейнеров с оружием для использования в войне в Украине. К марту, как отмечают официальные лица, Северная Корея направила в Россию около 7 тысяч контейнеров с оружием.

Министр обороны Южной Кореи добавил, что контейнеры были заполнены 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами и могут вмещать до трех миллионов снарядов. Или, если они были заполнены 122-миллиметровыми ракетами, они могли бы вместить более полумиллиона снарядов. Он также считает, что они могут содержать комбинацию обоих видов оружия. По его последним оценкам, количество северокорейских морских контейнеров, отправленных в Россию, составляет — 10 тысяч.

Кроме того, в январе Белый дом заявил, что Россия начала запускать баллистические ракеты, производимые в Северной Корее. Эксперты по контролю над вооружениями заявили, что фрагменты баллистической ракеты малой дальности Hwasong-11A были найдены после российских авиаударов по украинским городам в течение нескольких месяцев, в том числе в Харькове в феврале.

Северная Корея также может поставлять противотанковые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы, а также винтовки, гранатометы, минометы и снаряды, сообщили журналистам в ноябре южнокорейские военные чиновники.

Война в Украине — война на истощение, где Россия и Украина пытаются превзойти друг друга в вооружении, выпуская тысячи артиллерийских снарядов, ракет и реактивных снарядов ежедневно. Это означает, что все боеприпасы, предоставляемые Северной Кореей, помогают России сохранять преимущество над Украиной. Ракеты серии Hwasong-11A, в частности, имеют высокую степень точности и их тяжело сбить, говорят эксперты.

Но, по крайней мере, часть другого оружия считается устаревшей или по другим причинам несколько неэффективной. Прошлой осенью генерал Марк Милли, в то время высший военный чиновник США, сказал, что сомневается в том, что 152-миллиметровые снаряды, предоставленные Северной Кореей, будут иметь "решающее влияние на поле боя".