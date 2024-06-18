Командующему силами терробороны, которому военные строили дом, присудили 2 млн грн залога

Суд установил 2 млн грн залога командующему сил территориальной обороны "Південь", который привлек бойцов к строительству имения. Со ссылкой на пресс-центр ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

По материалам ГБР Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему сил территориальной обороны "Південь" в виде 2 млн грн залога.

"Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн" , - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня 2024 года работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.