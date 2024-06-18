ВСУ: Враг наращивает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины

Войска РФ усиливают ﻿атаки, чтобы выйти на границы Луганщины, с последующим захватом Боровой. Со ссылкой на пресс-центр 3 штурмовой бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, граничащая с Луганщиной - сегодня один из самых интенсивных участков наступления врага. Ближайшая задача оккупантов - выйти к н. п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом н.п. Боровая" , - говорится в сообщении.

Также отмечается, что против подразделений бригады - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ. Враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды из ЧВК и спецназовцев. Применяет FPV, КАБы и химическое оружие.

"С мая бойцы бригады уничтожили уже около 1068 россиян, еще почти 2292 - это трехсотые. На штурмы наших позиций противник бросает целые взводы и роты личного состава. Их стремительную ликвидацию компенсирует пополнением живой силы в количестве 250-400 солдат вс рф еженедельно. Несмотря на преобладающее количество противника и отсутствие резервов, бригада продолжает уже более месяца удерживать определенные рубежи" , - добавляют в 3 ОШБр.

Ранее DeepState информировал, что войска РФ нарастили ударный кулак для наступления на Боровую.



