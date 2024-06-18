Кабинет министров уволил Мустафу Найема

Кабинет министров на заседании 18 июня уволил главу Агентства восстановления Мустафу Найема и двух его заместителей: Андрея Ивко и Валерию Иванову. Обязанности главы агентства будет исполнять третий заместитель Роман Комендант. Со ссылкой пресс-служба правительства, сообщает Лига.Бизнес.

"Кабинет министров Украины одобрил решение о моем увольнении по собственному желанию. Формальность соблюдена. Спасибо всем, кто помогал и был рядом. Всей моей команде, руководителям и работникам Служб восстановления в областях" , — написал Найем в Facebook после увольнения.

Найем сам подал в отставку 10 июня, заявив о постоянном противодействии и сопротивлении.

Глава Агентства восстановления назвал несколько причин для своей отставки: сокращение бюджетов на проекты по восстановлению и содержанию дорог, "кошмарение" бюрократией со стороны правительства, урезанием зарплат для работников.

Последней каплей для Найема стало то, что премьер-министр Денис Шмыгаль не пустил его на конференцию по восстановлению Украины в Берлине.

Найем возглавлял Агентство восстановления с момента его создания в 2023 году. Это агентство – бывший Укравтодор, к которому правительство присоединило Укринфрапроект.

Перед этим с августа 2021 года Найем был заместителем министра инфраструктуры.

В период с ноября 2019 года по апрель 2021 года он работал заместителем гендиректора концерна Укроборонпром, пока его должность не сократили.

В 2014-2019 годах был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, а до этого много лет работал журналистом.