Генштаб: Враг пытается прорвать оборону на Покровском направлении

Общее количество боевых столкновений по всей линии фронта с начала суток достигло 76. Наибольшая активность россиян наблюдается на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 16:00 18 июня, сообщает Укринформ.

На Харьковском направлении враг начинал штурмовые действия пять раз, каждый раз – в районе Волчанска. Два боевых столкновения продолжаются. Агрессор также бьет из самолетов. Три удара российских управляемых авиабомб пришлись на село Сыминивка, а в общей сложности противник применил на этом направлении уже 10 КАБов.

На Купянском направлении число боевых столкновений выросло до восьми. Продолжается отражение двух вражеских атак у населенных пунктов Степова, Новоселовка и Берестово. По Синьковке агрессор нанес удар неуправляемыми авиаракетами.

На Лиманском направлении оккупанты с начала суток совершали 10 наступательных действий. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. К предыдущим локациям с активными боями добавился Серебрянский лес. Ситуация находится под контролем сил обороны.

На Северском направлении число боев сегодня осталось на отметке 13.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения: это часовоярский микрорайон Новый и Ивановское.

На Торецком направлении враг штурмовых действий пока не вел, но по району города Торецк нанес авиаудары КАБом и НАРами.

Сразу 11 боев продолжаются на Покровском направлении, где российские оккупанты не оставляют попыток прорвать рубежи украинской обороны. Отражение атак продолжается, в частности, в районах Евгеньевки, Калинового, Александрополя и Сокола. Общее число боестолкновений с начала суток на направлении – 25. Ситуация контролируемая. Украинские воины уничтожают врага. За сегодняшний день безвозвратные потери противника на Покровском направлении уже превысили 50 человек, санитарных потерь россиян – 102. Также уничтожен один миномет, повреждены два танка оккупантов.

На Кураховском направлении отражается третья за сутки атака россиян в районе Красногоровки.

На Времивском направлении наши воины продолжают мешать штурмовым действиям врага в районе Урожайного. По Угледару захватчики ударили КАБом.

На Ореховском направлении вторую с начала дня атаку враг совершил на Малую Токмачку – безуспешно.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.