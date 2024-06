NYT написало о растущем давлении на украинские СМИ со стороны власти

Одно из самых влиятельных и популярных изданий США The New York Times опубликовало статью, опираясь на мнения украинских журналистов, об ухудшении ситуации со свободой слова в Украине, растущем давлении и политическом вмешательстве в работу СМИ. Со ссылкой на статью The New York Times "Большой шаг назад": В Украине растет беспокойство относительно сужения свободы прессы", сообщает Украинская правда.

"Журналисты и группы, занимающиеся мониторингом свободы прессы, бьют тревогу из-за того, что, по их словам, во времена правления президента Владимира Зеленского в Украине усиливаются ограничения и давление на СМИ, которые выходят далеко за пределы потребностей страны в военное время" , - говорится в статье.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила: "Это действительно вызывает беспокойство". По ее словам, это особенно актуально в условиях войны, когда Украина "борется за демократию против ценностей диктатуры, которые олицетворяет Россия".

Издание пишет, что до российского вторжения в феврале 2022 года и с момента обретения независимости в 1991 году Украина имела длительный опыт толерантного отношения к плюралистической медиа-среде, с многочисленными телевизионными каналами, связанными с оппозиционными и проправительственными партиями, и независимыми новостями. Сохранение этой культуры стало одним из вызовов войны.

В статье говорится, что украинские журналисты в основном приняли правила военного времени, запрещающие публиковать информацию о передвижении или позиции войск, местах ударов российских ракет и данные о военных потерях, считая это необходимыми мерами для обеспечения национальной безопасности.

"Они также признали определенную самоцензуру, сдерживаясь в критическом освещении деятельности правительства, чтобы избежать подрыва морального духа или чтобы сообщения о коррупции не помешали иностранным партнерам одобрить предоставление помощи" , - пишет The New York Times.

"Самоцензура в Украине - это особенность военного времени" , - сказал редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

Он добавил, что эта ситуация "не является проблемой" и неизбежна во время войны, отметив, что ожидает возвращения к нормальной жизни, когда боевые действия в конце концов прекратятся.

Господин Зеленский публично не призывал к давлению на журналистов и осудил случай слежки за журналистами в отеле (за командой Bihus.Info - ред.).

Журналисты и медиагруппы говорят, отмечает издание, что ряд недавних случаев указывает на все более ограниченную среду для репортерской деятельности. В январе послы стран "Группы Семи", в которую входят многие ключевые военные союзники Киева, выступили с совместным заявлением в поддержку свободы прессы в Украине.

"Свобода СМИ является фундаментальной основой успешной демократии" , - говорится в заявлении.

Аналитики говорят, пишет The New York Times, что усилия правительства по контролю над СМИ, похоже, направлены на ограничение позитивного освещения деятельности оппозиции и подавление негативного освещения деятельности правительства и военных.

Издание, в частности, пишет, что журналисты государственного информационного агентства "Укринформ" в конце прошлого года получили от своего руководства список оппозиционных деятелей и местных депутатов, обозначенных как "нежелательные" для цитирования в статьях.

The New York Times проанализировала инструкции для журналистов "Укринформа", в которых в черный список попали должностные лица и активисты гражданского общества, в том числе некоторые военные ветераны.

Исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карадеев, курирующий государственное информационное агентство, заявил в этом месяце украинским СМИ, что ему ничего не известно о таком списке. Офис господина Зеленского не ответил на запрос о комментарии.

"Украинская власть также имеет иногда напряженные отношения с западными новостными организациями, в частности с The Times. После критических репортажей и на фоне споров о правилах освещения военных операций она отозвала военные пропуска для журналистов нескольких изданий, хотя позже они были восстановлены.

В Украине закулисное политическое вмешательство имеет темную историю из-за злоупотреблений при предыдущих правительствах" , - говорится в материале.

Один из недавних примеров того, что журналисты считают вмешательством, отмечает The New York Times, произошел в Черниговской области, где избранный городской совет вступил в спор относительно муниципальных расходов с губернатором, назначенным господином Зеленским. Руководство государственного информационного агентства заявило, что цитирование одного члена совета, который исполнял обязанности мэра, относительно бюджета было бы "нежелательным".

"Желаемого спикера назначил Зеленский, нежелательного спикера выбрали" , - отметил Юрий Стригун, корреспондент "Укринформа" в Чернигове.

Нет никаких признаков того, что журналисты придерживались этих указаний, а некоторые из них открыто заявляли, что они их проигнорировали, указывает NYT.

"Если мы будем называть желаемых и нежелательных спикеров, это будет большим шагом назад для демократии" , - сказал Стригун, добавив, что он цитировал чиновника в своих статьях.

Издание напоминает, что в Одессе журналистам было предписано в некоторых случаях цитировать только лиц, назначенных президентом. Во Львове журналистам сказали избегать цитирования избранного мэра Андрея Садового, известного политика, которого считают возможным будущим кандидатом в президенты.

Через день после того, как 57-летний господин Стригун появился в эфире "Суспільного", чтобы рассказать об инструкциях по репортажам 30 мая, он получил сообщение о необходимости возобновить свою призывную кампанию, сказал он. По его словам, у него нет доказательств того, что это сообщение было связано с его появлением в эфире, но время, когда оно поступило, кажется ему "подозрительным".

Марина Сингаевская, бывший заместитель директора "Укринформа", в этом году подала в отставку из-за политического вмешательства, ссылаясь на розданные журналистам инструкции относительно интервью с членами оппозиции.

"Диктовать СМИ, что им публиковать и с кем разговаривать, - это не демократично" , - сказала она.

Сергей Череватый, бывший военный спикер, назначенный руководителем "Укринформа", отказался комментировать инструкции, которые были распространены при его предшественнике. Он сказал, что намерен управлять агентством "в соответствии с законом и принципами свободы слова".

В статье NYT пишет, что бурный и конкурентный телевизионный новостной ландшафт Украины до войны был консолидирован правительством господина Зеленского в единое, контролируемое государством вещание после российского вторжения. Правительство представило эту договоренность, известную как "Телемарафон", как необходимую для трансляции достоверных новостей во время войны.

"Но оно исключило оппозиционные каналы и транслировало настолько оптимистичные репортажи даже тогда, когда боевые действия затянулись, что большинство украинцев теперь говорят, что не доверяют ему" , - указывается в материале.

"Детектор медиа" в своем недавнем анализе отметил, что с января по апрель этого года ни один из каналов, которые производят программу, кроме "Суспільного", который больше не участвует в ней, не приглашал в эфир членов оппозиционной партии "Европейская солидарность". Партию возглавляет Петр Порошенко, бывший президент Украины и политический "заклятый враг" господина Зеленского.

В отчете Государственного департамента США говорится о том, что эта программа "обеспечила беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм" в Украине.

Светлана Остапа, председатель общественного наблюдательного совета "Суспільного", и Николай Чернотицкий, генеральный директор вещателя, заявили в интервью, что решение выйти из "Телемарафона" было частично мотивировано опасениями относительно давления со стороны власти.

"Детектор медиа" подсчитал, что с января по апрель члены политической партии "Слуга народа" господина Зеленского составляли около 70% политических гостей "Телемарафона", тогда как они имеют чуть больше половины мест в парламенте. Без "Суспільного" эта доля выросла бы до более 80%, отмечает группа.

В январе выяснилось, что Служба безопасности Украины тайно снимала журналистов, которые присутствовали на праздничной вечеринке сайта журналистских расследований Bihus.Info.

Директор СБУ генерал Василий Малюк признал и осудил слежку. А Зеленский уволил сотрудника ведомства, который осуществлял надзор за мониторингом отечественных и иностранных медиа-организаций.

"Несмотря на давление, украинские журналисты получили сенсационные материалы, в том числе о коррупции, которые привели к отставкам и арестам" , - пишет NYT.

По словам главного редактора "Украинской правды" Севгиль Мусаевой, усилия, которые прилагает правительство для подавления критических репортажей, являются одним из показателей влияния и жизнеспособности украинских СМИ во время войны.