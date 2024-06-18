В МИД Италии сообщили, что дополнительная SAMP/T для Украины будет в новом пакете помощи

Италия в рамках девятого пакета военной помощи передаст Украине ЗРК SAMP/T. Об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни. Со ссылкой на Sky Tg24, сообщает Новое время.

Он отметил, что пакет помощи будет представлен парламентскому комитету по вопросам безопасности Италии. Однако существует определенная секретность относительно остального содержания пакета. По словам Таяни, даже сумма помощи «остается в тайне».