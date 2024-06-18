РФ готовит подростков к массовому производству шахедов - ЦНС

В России несовершеннолетних будут привлекать к производству оружия. Об этом информировал Центр национального сопротивления, ссылаясь на документы группы Кибер Сопротивление, сообщает Новое время.

В недавнем расследовании активисты Кибер Сопротивления опубликовали документы, подтверждающие, что на территории так называемой особой экономической зоны Алабуга (республика Татарстан) россияне разместили производство иранских ударных БПЛА Shaheed-136 (Герань-2).

В ЦНС отметили, что среди полученных хакерами документов есть списки подростков, которых «зачислили на обучение» в Алабуга Политех. Там также есть их паспорта и согласия родителей.

По данным ЦНС, в документе указано, что плановая мощность производства дронов Герань-2 (русское название шахедов) составляет 10 тысяч единиц на 2024 год. Для конспирации производство шахедов назвали «проектом Дельфин».

Как сообщают в ЦНС, Алабуга Политех — это образовательный кластер на базе ОЭЗ Алабуга, где готовят работников для алабужских предприятий. Однако из-за того, что Алабуга стала военным объектом, фактической задачей Политеха является подготовка кадров для российского военно-промышленного комплекса, отмечают в Спротиве.

Согласно внутренним документам, полученным Центром национального сопротивления, в Политехе обучается 1300 студентов в год. ЦНС имеет базу из 1209 имен и телефонов студентов, 2023 года поступления. В Сопротивлении отметили, что большинство — это несовершеннолетние, которые с 9 по 11 класс проходят там обучение и стажировку.

В Центре также добавили, что 539 студентов распределены по проекту под названием Моторные лодки, что является кодовым названием производства российских беспилотников.

Среди этих студентов ЦНС обнаружил одного ребенка, которого россияне вывезли с временно оккупированной территории Украины. Это подтверждается украинским номером телефона, отметили в Сопротивлении.