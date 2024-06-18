Россияне в Мариуполе строят лагерь для беженцев из Белгородщины - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе россияне строят лагерь для беженцев из Белгородской области. Об этом заявил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, сообщает Корреспондент.

"На бул. Меотиды на территории бывшего детского лагеря Орленок белгородская компания ООО Энергостройпроект строит лагерь для размещения жителей Белгородской области. Особую пикантность ситуации придает месторасположение - бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом Стадион, за который сейчас сражаются мариупольцы-бездомные" , – говорится в сообщении.

Андрющенко подчеркивает не только иронию судьбы, но и тот факт, что мариупольцы для окупантов – второй сорт.

"Какие странные игры судьбы. Белгородцы, под чье улюлюканье было уничтожено Мариуполь, теперь прячутся в Мариуполе от своей войны. Это ярко демонстрирует отношение россиян: у мариупольских бездомных нет ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами. Такое ... " , – пишет Андрющенко.

Отдельно советник мэра акцентирует внимание на теме взяточничества.

Удивительно, что застройщик не строил ничего, кроме подстанций. Наверное, кто-то денег отвалил взятками. Мариуполь становится лучшим городом для изучения российского взяточничества и коррупции, добавил он.