Орбан подтвердил поддержку кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Венгрия поддержит назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО. Со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Twitter, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как напомнил глава правительства Венгрии, он договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что венгерский персонал не будет участвовать в "деятельности Альянса по Украине", а венгерские средства не будут использоваться для поддержки такой инициативы.

Орбан добавил, что во время вчерашней встречи с Рютте нидерландский премьер подтвердил, что он поддерживает такое решение и будет его придерживаться, если станет генсеком НАТО.

"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра Рютте на пост генерального секретаря НАТО" , - подчеркнул премьер Венгрии.

По его словам, Рютте также заверил, что его целью на посту генерального секретаря НАТО будет одинаковое понимание и уважение ко всем союзникам.

Напомним, этой осенью срок полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга заканчивается. Поэтому в Альянсе занялись поиском преемника.

Главным кандидатом по состоянию на сейчас является Марк Рютте. Его кандидатуру поддерживали большинство стран. Для того, чтобы он стал генсеком, необходим полный консенсус среди 32 лидеров государств НАТО.

Одной из стран, которые не поддерживали такую инициативу, была Венгрия.

Сегодня, 18 июня, утром СМИ распространяли информацию о том, что Рютте заключил сделку с Орбаном, чтобы стать генсеком. В частности, он пообещал разрешить Венгрии не участвовать в поддержке Украины от Альянса.