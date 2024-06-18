Путин начал летать в регионы России в сопровождении истребителей
Российский диктатор Владимир Путин стал летать в регионы страны в сопровождении истребителей. Во вторник, 18 июня, глава Кремля посетил Якутск, и местные жители заметили в небе один самолет Су-30СМ, пишет росСМИ, сообщает Корреспондент.
Это первый визуально подтвержденный случай с начала войны, когда борт №1 сопровождают военные самолеты во время визита в российский регион.
До этого истребители сопровождали Путина только за границей. В частности, такие меры безопасности применялись во время полетов российского диктатора в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ.
Самолет Су-30СМ – советский и российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+. Разработан на основе Су-27УБ. Самолет предназначен для завоевания преимущества в воздухе, дальнего патрулирования, сопровождения самолетов дальней авиации, радиолокационного наблюдения, наведения и управления.